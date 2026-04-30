Fiorentina, Kean salterà il match contro la Roma: la nota del club

Si avvicina il match tra Roma e Fiorentina che si giocherà all'Olimpico lunedì 4 maggio. Per la squadra di Vanoli, però, ci sarà certamente un'assenza pesante: Moise Kean non sarà con la squadra. Oltre all'infortunio alla tibia, il capocannoniere dei viola salterà l'impegno per motivi familiari come comunicato dal club. Questa la nota ufficiale della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30".