Fonseca: “Smalling e Miki possono restare” ma Baldini lavora su più tavoli. Zaniolo, rientro vicino

Countdown quasi azzerato, domani alle 21.45 la Roma tornerà in campo contro la Sampdoria per riprendere il campionato così come lo aveva lasciato: ovvero con il successo esterno contro il Cagliari per 4-3. Fonseca non disporrà dei soli Pau Lopez e Zaniolo. Quest’ultimo oggi ha anche sostenuto una visita di controllo a Villa Stuart che ha sancito il via libera ai contrasti e alle partitelle in allenamento. Non potrà lavorare ancora con la prima squadra, ma tra un paio di settimane Fonseca potrà finalmente riabbracciarlo. Il tecnico portoghese poi è tornato a parlare in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti (inviate telematicamente) e sconfessando la difesa a 3: “Siamo pronti a usare più moduli, ma non è vero che ci giocheremo domani”. Inevitabile una battuta sulla situazione di Petrachi: “Non è il momento di parlare di questo. Ora dobbiamo fare le cose insieme, la squadra è concentrata sulla sfida e solo a quello dobbiamo pensare”. Fonseca, invece, pensa alla formazione e i dubbi rimasti sono pochi. Se Mirante prenderà il posto di Pau Lopez, Bruno Peres dovrebbe essere in vantaggio su Santon e Zappacosta. A completare la difesa ci saranno Smalling, Mancini e Kolarov, mentre in mediana spazio a Veretout e Cristante. Sulla trequarti l’altro dubbio è rappresentato da Mkhitaryan (avanti rispetto a Kluivert). Pellegrini e Carles Perez completeranno il reparto dietro Edin Dzeko.

Da Smalling a Pedro, Baldini chiamato agli straordinari sul mercato

La Roma, però, non lavora solo per tornare in campo nel miglior modo possibile, ma pensa già alla prossima stagione. Con lo United è quasi raggiunta l’intesa per l’estensione del mini contratto di Smalling fino al 31 agosto. A confermarlo ci ha pensato anche il tecnico del Manchester in conferenza stampa, mentre Fonseca ha provato a rassicurare i tifosi sulla permanenza di Chris e Mkhitaryan oltre la stagione in corso: “C’è la possibilità che rimangano nella Roma”. In questi ultimi giorni ci ha lavorato senza sosta Baldini nonostante i Red Evils continuino a chiedere 25 milioni, mentre i giallorossi provano a far leva sulla volontà del calciatore di rimanere in Italia. Qualora non dovesse arrivare a dama la trattativa per il riscatto, il consulente di mercato capitolino sta lavorando parallelamente all’affare Vertonghen sul quale c’è già un accordo di massima. Anche Pedro poi aspetta la Roma e nell’attesa potrebbe finire la stagione con il Chelsea fino ad agosto. Per il calciomercato estivo e non solo resta comunque fondamentale l’accesso in Champions League. Perché la situazione economica non è delle più rosee e, come riportato da Il Sole 24 Ore, il club avrebbe chiesto un prestito bancario di 6 milioni di euro con la garanzia statale indicando come finalità il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Il cammino della squadra, intanto, riprende domani con la Sampdoria (arbitra Calvarese) e anche Friedkin guarda con attenzione al futuro giallorosso perché potrebbe modulare l’offerta in base ai 50 milioni che il club ricaverebbe entrando nell’Europa dei grandi.