Pedro aspetta la Roma. Oggi la deadline per il mini-contratto col Chelsea

Pedro aspetta la Roma ma intanto potrebbe ancora decidere di firmare il prolungamento di sei settimane con il Chelsea. Come riporta il tabloid inglese “The Sun”, l’esterno spagnolo ha solo la giornata di oggi per decidere se terminare o no la stagione nei Blues, al pari di Willian. Ma il futuro è segnato: giocherà nella Roma appena i giallorossi si saranno liberati di alcuni ingaggi che pesano sul bilancio. L’accordo è stato già trovato e deve solo diventare ufficiale. Intanto il suo allenatore Frank Lampard l’ha lasciato in panchina nella vittoria per 2-1 contro l’Aston Villa, ammettendo però a fine partita però di volere sia lui che Willian in rosa fino alla fine della stagione. Poi sarà addio, visto che il Chelsea ha già acquistato Ziyech e Timo Werner per la prossima annata.