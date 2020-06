Zaniolo, visita ok a Villa Stuart: via libera a contrasti e partitelle – FOTO

Nicolò Zaniolo stamattina è stato a Villa Stuart per un controllo a poco più di cinque mesi dall’infortunio contro la Juventus. La visita ha certificato la condizione del ginocchio e confermato al numero 22 che il recupero prosegue senza intoppi. La visita di oggi serve a dare maggiori sicurezze al ragazzo, libero ora di fare i contrasti e le partitelle senza alcun tipo di timore. Adesso dovrà solo alzare i ritmi per tornare poi agli ordini di Fonseca. In clinica è arrivato accompagnato da Antonio Esposito, amico e uomo dell’agenzia di Vigorelli, e ha anche scattato qualche foto con alcuni tifosi e addetti ai lavori all’interno della clinica. L’idea è quella di farlo allenare con la Primavera per una decina di giorni in modo da fargli ritrovare la confidenza con il ginocchio e poi aggregarlo di nuovo alla prima squadra se le risposte saranno positive. Zaniolo potrebbe tornare in campo a metà luglio quando la Roma affronterà all’Olimpico il Verona.