Roma, la probabile formazione contro la Sampdoria: in porta Mirante, due dubbi in attacco

Fonseca deve sciogliere gli ultimi dubbi per la formazione della Roma che domani sera sfiderà la Sampdoria allo stadio Olimpico (ore 21.45, ecco dove vederla in tv e in streaming). Il modulo resta il 4-2-3-1 con la difesa a tre destinata ai prossimi impegni. In porta ci sarà sicuramente Mirante visto che Pau Lopez ancora non si allena con il resto del gruppo dopo la frattura al polso. In difesa sicuri del posto Mancini (recuperato) e Smalling, con Kolarov a sinistra e Bruno Peres in vantaggio su Santon e Zappacosta sulla fascia destra.

In mediana tutti a disposizione per la prima volta: Veretout e Cristante sono in vantaggio su Villar e Diawara. Sulla trequarti c’è Lorenzo Pellegrini, i due dubbi riguardano gli esterni: Carles Perez avanti su Under a destra mentre ballottaggio apertissimo tra Mkhitaryan e Kluivert per la sinistra, dove è disponibile anche Perotti. Davanti inamovibile Edin Dzeko. Ancora out Nicolò Zaniolo, che da ieri si allena con la Primavera. Rientrerà a luglio.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.