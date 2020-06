Solskjaer: “Al lavoro per estendere il prestito di Smalling”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della sfida casalinga che i Red Devils affronteranno domani contro lo Sheffield United. Il tecnico norvegese ha avuto modo anche di rispondere alle domande riguardanti il mercato e il rinnovo fino a fine stagione di alcuni dei prestiti più importanti, come quello di Chris Smalling. Queste le sue parole:

L’accordo di prestito con Dean Henderson verrà esteso fino a fine stagione e lo stesso vale per Alexis Sanchez e Chris Smalling?

Credo di si. Una situazione che riguarda la parte amministrativa e burocratica. Speriamo che tutto si risolva. Dean ha avuto un anno fantastico, come ha fatto l’anno scorso allo Sheffield United. Finora ha dimostrato che i prestiti hanno funzionato come volevamo.