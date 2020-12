Fonseca riabbraccia Kumbulla, differenziato per Smalling. Domani gli esami di Mancini e Veretout

Archiviata la cocente sconfitta di Napoli, la Roma riprende a lavorare sul campo dopo il riposo della giornata di ieri concesso da Fonseca. Ha avuto inizio oggi, con l’allenamento mattutino, la preparazione del match di Europa League contro lo Young Boys. L’obiettivo dei giallorossi è quello di dimenticare il passo falso del San Paolo centrando un obiettivo stagionale già giovedì: la qualificazione ai sedicesimi infatti dista solo un punto. Nella sessione odierna sono tornati ad allenarsi in gruppo Kumbulla e Fazio, finalmente negativizzati dopo il lungo periodo di quarantena. Smalling invece, come Santon, ha svolto ancora differenziato: difficile immaginarlo tra i convocati per l’impegno europeo, Fonseca conta di averlo a disposizione per il match contro il Sassuolo. Il rientro dei difensori ha tutta l’aria di essere un toccasana per il reparto arretrato, che ha vissuto momenti di piena emergenza nelle ultime settimane. E assume ancora più importanza dopo gli infortuni di Mancini e Veretout patiti a Napoli. Per entrambi si attendono i risultati degli esami strumentali in programma domani, nella speranza che si possa scongiurare il rischio che vengano riscontrate lesioni.

Roma, Pastore continua la riabilitazione: “Spero di tornare presto”. La Raggi riapre i contatti con i Friedkin per lo stadio

Chi starà lontano dai campi ancora per molto è Javier Pastore. L’argentino, stamattina a Villa Stuart per dei controlli dopo essersi sottoposto all’operazione all’anca, ha dichiarato a Forzaroma.info: “Sto bene, spero di tornare il più presto possibile”. Nella clinica privata era presente anche il giovane portiere Boer per la visita di idoneità sportiva dopo aver terminato la quarantena. Torna a parlare del tema stadio la sindaca Raggi che, dopo le voci su un possibile irrigidimento dei rapporti con i Friedkin, riapre al confronto con i texani: “Per noi lo stadio si farà. Ci mettiamo a disposizione, devono sussistere una serie di requisiti ma noi ci siamo”. Mentre i proprietari devono fronteggiare la preoccupante situazione finanziaria del club, la Roma continua a tendere la mano ai suoi tifosi. I giallorossi, attraverso i profili social, hanno annunciato che le mascherine col vecchio stemma, indossate dalla presidenza durante la gara contro il Parma, saranno disponibili in omaggio in tutti gli store della capitale.

Amra Dzeko dichiara amore alla città “La nostra seconda casa”, la Roma realizza il sogno di Paolo

Da segnalare sono le parole di giornata di Amra Dzeko: “Adoriamo Roma, è la nostra seconda casa“. Questa l’ennesima dichiarazione d’amore nei confronti della città da parte della moglie del capitano romanista, che ha aggiunto: “Il Covid? Edin è stato isolato per diciassette giorni, è stata dura“. Amra nei giorni scorsi era stata protagonista del calendario delle wags giallorosse per sensibilizzare sul tema violenza sulle donne. Un’iniziativa lanciata dal club giallorosso che continua ad essere in prima linea per il sociale. A confermarlo è l’iniziativa che ha permesso a Paolo, un tifoso affetto da sindrome di Down, di incontrare i suoi idoli calciatori grazie ad un nuovo robot di telepresenza.