Roma-Young Boys: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Roma-Young Boys si giocherà giovedì 3 dicembre alle 21.00 allo stadio Olimpico. I giallorossi sono primi nel gruppo A con 10 punti, seguiti proprio dagli svizzeri a 7. Con un punto la squadra di Fonseca si garantirebbe anche il primo posto aritmetico dopo aver conquistato già lo scorso turno l’accesso ai sedicesimi di finale. Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Roma vuole tornare a sorridere e spera di farlo in Europa per poi preparare nel migliore dei modi il match delicato contro il Sassuolo di domenica.

Roma-Young Boys: le probabili formazioni

Contro lo Young Boys, Fonseca cambierà di nuovo tanti giocatori nella sua formazione. In porta torna Pau Lopez, titolare di coppa. In difesa tutto dipenderà dagli infortunati: arruolabili Jesus e Ibanez, col secondo però destinato a un turno di riposo. Con JJ potrebbe toccare a Fazio e Kumbulla, rientrati dal Covid. Altrimenti pronto ancora Bryan Cristante. Smalling in dubbio. A centrocampo Villar e Diawara, con Bruno Peres a destra e Calafiori a sinistra. Davanti certi del posto Carles Perez e Borja Mayoral, con loro staffetta Pedro-Mkhitaryan.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Jesus; Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pedro; Mayoral.

Young Boys (4-4-2): von Ballmoos; Hefti, Camara, Lustenberger, Garcia; Fassnacht, Rieder, Sierro, Moumi; Elia, Nsame.

Roma-Young Boys: dove vederla in diretta tv e streaming

Roma-Young Boys sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport sul canale 253. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.