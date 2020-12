Domani i test per Mancini e Veretout, si temono lesioni. Smalling verso il rientro col Sassuolo

Domani Veretout e Mancini sapranno che tipo di infortunio hanno subìto contro il Napoli. Come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, il timore per entrambi è che gli esami strumentali evidenzino lesioni. Con la rosa già incerottata, sarebbe un problema non da poco per Fonseca, che contro lo Young Boys dovrà quasi certamente fare ancora a meno di Smalling. L’inglese, che soffre per un fastidio al ginocchio sinistro che si porta dietro da Manchester, anche oggi si allenato a parte e sarà probabilmente costretto a rimandare il rientro alla partita contro il Sassuolo. Non al meglio neppure Cristante, che ha una caviglia malconcia, Pellegrini e Dzeko appena rientrati dopo l’isolamento per Covid. Migliora Pastore, che oggi ha effettuato una visita di controllo a Villa Stuart.