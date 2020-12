Trigoria, differenziato per Smalling e Santon. Veretout e Mancini out in Europa

Dopo un giorno di riposo concesso da Fonseca, la Roma è tornata ad allenarsi stamattina a Trigoria per preparare la sfida di giovedì sera (ore 21) contro lo Young Boys in Europa League. L’obiettivo è quello di guadagnarsi il punto che darebbe il primo posto aritmetico ma soprattutto mettersi alle spalle il flop col Napoli. Recuperato Kumbulla, guarito dal coronavirus, potrebbe rientrare tra i convocati Smalling che però anche oggi ha svolto differenziato. Non ci saranno Mancini e Veretout, che domani sosterranno gli esami strumentali.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, rientro da definire

Gianluca Mancini: risentimento muscolare all’adduttore, out con lo Young Boys

Jordan Veretout: problema muscolare alla flessore della coscia destra, out con lo Young Boys

Chris Smalling: problema al ginocchio sinistro, in dubbio per lo Young Boys

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Ripresa a Trigoria in vista dell’impegno in Europa League con lo Young Boys. Smalling e Santon svolgono ancora lavoro differenziato, domani gli esami di Veretout e Mancini.

PROBABILE FORMAZIONE

In Europa spazio alla Roma B. In porta torna Pau Lopez, in difesa scelte obbligate visti gli infortuni: ci sarà Juan Jesus insieme a Fazio e Kumbulla. A riposo Ibanez. In mezzo al campo Diawara e Villar, con Bruno Peres e Calafiori esterni. Davanti sicuri del posto Carles Perez e Borja Mayoral, l’altra maglia se la giocano Pellegrini, Pedro e Mkhitaryan.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Kumbulla, Jesus; Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pedro, Carles Perez, Mayoral.