Roma, in regalo per i tifosi la mascherina con il vecchio stemma

Friedkin fa tendenza. La mascherina con il vecchio stemma, indossata per la prima volta dalla presidenza romanista durante la sfida casalinga con il Parma, sarà infatti disponibile per tutti i tifosi come omaggio all’interno degli store giallorossi. A comunicarlo è stata la stessa Roma tramite i suoi social, una mossa per stimolare i tifosi in vista del Natale e per ribadire la vicinanza del club al popolo romanista, la maggior parte del quale ha sempre chiesto a gran voce il ritorno al vecchio stemma negli ultimi anni.