Fiorentina-Roma 20.45 diretta live: le formazioni, Kumbulla torna titolare

La Roma è chiamata subito a invertire la rotta dopo il pareggio di Benevento e la sconfitta contro il Milan. L’obiettivo è riprendere la corsa Champions e tornare al successo in trasferta che manca da tre turni. Davanti ai giallorossi ci sarà una Fiorentina ferita dopo la brutta prestazione di Udine e provata dai malumori della dirigenza, sempre più scontenta dell’andamento in campo della squadra di Prandelli. Una Viola che dovrebbe riproporre in avanti il duo formato da Vlahovic e Ribery, con il trio Martinez Quarta-Pezzella-Milenkovic a difesa di Dragowski. Venuti e Biraghi sugli esterni con Pulgar, Castrovilli e Borja Valero al centro.

Fonseca ritrova Kumbulla nell’undici titolare al fianco di Mancini e Cristante con Smalling – ritornato tra i convocati – a cui il tecnico potrebbe concedere qualche minuto. In porta verrà riproposto Pau Lopez nonostante le indecisioni contro il Milan, mentre sugli esterni verso la riconferma Spinazzola con Bruno Peres in vantaggio su Karsdorp. L’ex Veretout in mediana con un turno di riposo per Villar, pronto al suo posto Diawara. Scalpitano dalla panchina Pedro ed El Shaarawy, confermato invece il tridente Mkhitaryan-Pellegrini-Mayoral.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Igor, Maxi Olivera, Caceres, Malquit, Barreca, Borja Valero, Callejon, Montiel, Kokorin, Eysseric.

Allenatore: Prandelli.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Karsdorp, Smalling, Villar, Pastore, Pedro, El Shaarawy, Carles Perez.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Bresmes – Galetto

IV Uomo: Abisso

Var: Aureliano

AVar: Tolfo

I CONVOCATI – Come già anticipato in conferenza stampa, Fonseca ritrova in lista Chris Smalling, che ha smaltito l’infortunio muscolare e punta a disputare almeno uno scampolo di partita. Nessuna sorpresa per quanto riguarda gli altri giocatori: ancora ai box Ibanez, c’è invece Kumbulla che domani sarà titolare, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa. Di seguito la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Mancini, Kumbulla, Fazio, Jesus, Bruno Peres, Karsdorp, Smalling, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout, Diawara, Pastore, Pellegrini

Attaccanti: Borja Mayoral, Mkhitaryan, Perez, Pedro, El Shaarawy

STATISTICHE E PRECEDENTI – Sono ben 188 i precedenti ufficiali in tutte le competizioni tra le due squadre, con 64 vittorie giallorosse, 66 pareggi e 58 successi dei viola. Bilancio negativo però al Franchi, dove la Fiorentina è avanti negli scontri diretti per 34 a 16. Totti è il calciatore giallorosso ad aver collezionato più presenze nel confronto con 39 gare, seguito a ruota da Daniele De Rossi con 30. Se la Roma non trovasse la rete eguaglierebbe il primato negativo del 1985, quando le trasferte senza segnare furono ben 4. Lo scorso anno arrivò la netta vittoria della squadra di Fonseca contro quella allenata allora da Montella, partita sugellata da un gol di Nicolò Zaniolo.

DOVE VEDERLA – Fiorentina-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202)e Sky Sport (canale 252), con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale del match sul sito e aggiornamenti costanti sugli account social.