Jesus rientra a Roma dopo il contatto con un positivo Covid. Negativi tutti i tamponi sulla squadra

Juan Jesus è tornato a Roma questo pomeriggio, dopo aver saputo di essere stato a contatto con un positivo al Covid. Il difensore brasiliano, convocato per il match con la Fiorentina, è stato escluso dalla partita a scopo precauzionale e isolato. Sono infatti tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati sul gruppo squadra. La partita del Franchi si svolgerà dunque regolarmente.

La Roma, che ha già avuto 19 casi covid in stagione, è in contatto con la ASL e monitorerà giornalmente tutto il gruppo squadra, che non andrà in isolamento (come da protocollo). Il primo positivo era stato Mirante, la scorsa estate. Mentre l’ultimo è stato Zaniolo, ormai guarito da due settimane.