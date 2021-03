Fiorentina-Roma, i convocati di Fonseca: rientra Smalling

Sono 23 i giocatori convocati da Paulo Fonseca per il match con la Fiorentina. A circa un mese di distanza dall’ultima volta rientra finalmente Chris Smalling, che ha smaltito l’infortunio muscolare e punta a disputare almeno uno scampolo di partita. Nessuna sorpresa per quanto riguarda gli altri giocatori: ancora ai box Ibanez, c’è invece Kumbulla che domani sarà titolare, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa. Di seguito la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Mancini, Kumbulla, Fazio, Jesus, Bruno Peres, Karsdorp, Smalling, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Villar, Veretout, Diawara, Pastore, Pellegrini

Attaccanti: Borja Mayoral, Mkhitaryan, Perez, Pedro, El Shaarawy