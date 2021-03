Kumbulla: “Dobbiamo dare una risposta dopo la sconfitta col Milan”

Tutto pronto per la gara del Franchi, con la Roma che farà visita alla Fiorentina dell’ex Cesare Prandelli. A pochi minuti dal fischio di inizio ha parlato Marash Kumbulla, tornato tra i titolari. Le sue parole:

KUMBULLA A SKY

“Oggi dobbiamo dare una risposta tutti dopo aver perso la partita contro il Milan. Come ha detto il mister, come organizzazione sono stati abbastanza bravi, ovviamente abbiamo preso gol, subito su palla in uscita. Dobbiamo migliorare su tutto ma soprattutto su questo”.