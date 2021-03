Dove vedere Fiorentina-Roma alle 20.45 in TV e in diretta streaming

Dopo i due risultati negativi in campionato, con Benevento e Milan, la Roma affronta la Fiorentina con l’obiettivo di tornare al quarto posto: la zona Champions, da cui i giallorossi sono usciti lo scorso week-end, è distante due punti. Non stanno meglio i viola, 14° in classifica assieme a Benevento e Spezia. I squadra di Prandelli è reduce dalla sconfitta contro l’Udinese.

Quando si gioca Fiorentina-Roma

Fiorentina-Roma è in programma mercoledì 3 marzo 2021 alle 20.45. L’arbitro sarà Calvarese, i suoi assistenti Bresmes e Galetto, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Al Var designato Aureliano, Tolfo all’Avar.

Dove vedere Fiorentina-Roma in TV e in streaming

Fiorentina-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 252), con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.