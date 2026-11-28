Gasperini sta pensando di adottare il turn over anche in altre zone del campo visti i prossimi impegni
Da fuori rosa a leader difensivo: la rinascita di Hermoso grazie a Gasp
Contro il Monza è pronto a tornare tra i titolari Rodrigo Mora. ll talento portoghese dovrebbe giocare al fianco di Dybala - che spera di tornare a segnare dopo 10 mesi e mezzo di digiuno - visto che Soulé è uscito stremato a Parigi e che all’orizzonte ci sono Bologna, Sporting e Lazio. Gasperini - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - sta pensando di adottare il turn over anche in altre zone del campo. In difesa Ghilardi e Balerdi pronti a prendere il posto di Mancini e Ndicka, mentre sulla destra si rivedrà Lulli al posto di Molina.
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