Proseguono le tensioni tra l'Everton e la famiglia Friedkin, proprietaria anche della Roma. Dopo le proteste per un mercato deludente, secondo il Financial Times, il Friedkin Group starebbe aprendo alla possibilità di far entrare nuovi investitori nel capitale della società inglese. Meno di due anni fa (nel dicembre 2024) l’acquisizione del club di Liverpool, ora l'ipotesi di un processo che potrebbe portare alla cessione di una partecipazione significativa dei Toffees. Secondo il Financial Times il dossier si troverebbe ancora in una fase iniziale e non vi è alcuna certezza che le interlocuzioni conducano effettivamente a un accordo. L’obiettivo, comunque, sarebbe quello di individuare uno o più nuovi investitori disposti ad affiancare l’attuale proprietà dell’Everton. La ricerca di capitali aggiuntivi da parte dei Friedkin dovrebbe essere letta anche alla luce della crescente necessità di disporre di maggiori risorse per competere con società sostenute da proprietà e consorzi sempre più ricchi in Premier League.