Possibili guai in vista per il Fenerbahce. La squadra turca, che tra una settimana (giovedì 10 settembre) ospiterà la Roma nella prima giornata della League Phase di Champions League, rischia di dover fare a meno dell'ex Lazio Guendouzi e di una delle telenovele del mercato giallorosso Greenwood. L'UEFA infatti, come comunicato dal club gialloblù, ha avviato un procedimento disciplinare contro i due giocatori e contro lo stesso Fenerbahce. La motivazione risiede in quanto accaduto al termine del ritorno dei play-off contro il Lione, sfida terminata 1-0 in Francia per il Fener dopo l'1-1 in Turchia. Guendouzi al termine della partita invece di esultare con il resto dei compagni ha deciso di andare sotto la curva del Lione, dove ha cominciato a saltellare e mandare a quel paese i tifosi della squadra francese. Il centrocampista classe 1999, inquadrato dalle telecamere, ha poi urlato "Forza Marsiglia" (ha giocato all'OM, acerrima rivale dell'OL) e imitato il famoso gesto del rapper Jul, originario proprio di Marsiglia. Tutto questo ha portato allo scoppio di una vera e propria rissa nel tunnel tra Lione e Fenerbahce, con l'ex Lazio che si è giustificato facendo riferimento alle offese ricevute dai tifosi di casa fin da prima della partita. Di seguito la nota del Fenerbahce in merito, che ha annunciato già che si difenderà nelle sedi opportune: "A seguito della partita di ritorno dei playoff di UEFA Champions League, la UEFA ha avviato un procedimento disciplinare contro i nostri giocatori Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood, nonché contro il nostro club. Il nostro club presenterà le necessarie difese agli organi UEFA competenti per tutelare i diritti e gli interessi dei nostri giocatori e del Fenerbahçe. Tutte le informazioni, i documenti e le difese necessarie saranno presentati alla UEFA e il nostro club sta seguendo da vicino gli sviluppi".