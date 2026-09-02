Sembra che le due realtà più importanti gestite dai Friedkin siano accumunate dagli stessi (atavici) problemi. La Roma ha chiuso ancora una volta la sessione di mercato senza chiudere gli ultimi colpi fondamentali in ruoli che sono scoperti da mesi, e così anche l'Everton. I tifosi inglesi hanno deciso di farsi sentire con una lunga nota pubblicata sull’Everton Fans’ Forum, in cui viene apertamente criticata la gestione del mercato da parte della proprietà texana che è sembrata di nuovo "senza idee chiare" e senza pianificazione. Così come i giallorossi, i Toffees hanno trascorso gli ultimi istanti della sessione estiva ad annaspare. Di seguito la nota integrale dei fan:

"La conclusione di questa sessione estiva di calciomercato lascia i tifosi dell’Everton con serie domande sulla pianificazione, sul reclutamento e sul processo decisionale del club. Ci era stato detto che c’era una strategia chiara. Ci era stato detto che la struttura del reclutamento era cambiata. Ci era stato detto che lezioni erano state apprese dagli errori degli anni precedenti. Eppure, ancora una volta, l’Everton si è ritrovato ad annaspare nei giorni e nelle ore finali del calciomercato per coprire ruoli che i tifosi e l’area tecnica sapevano richiedessero rinforzi da mesi. Non si tratta di pretendere che l’Everton spenda in modo sconsiderato. I tifosi comprendono le restrizioni finanziarie entro cui opera il club. Non stiamo chiedendo acquisti ad effetto tanto per farli. Chiediamo competenza, preparazione e assunzione di responsabilità (accountability). La decisione di permettere ai giocatori di partire senza aver prima bloccato sostituti adeguati ha lasciato la squadra pericolosamente corta in zone chiave. Il crollo di un ennesimo trasferimento all’ultimo minuto non fa che aumentare questa frustrazione. Non si tratta di lievi problemi amministrativi. Sono fallimenti che influenzano direttamente la forza e la competitività della prima squadra e le opzioni a disposizione dell’allenatore. L’Everton non può continuare a operare in questo modo.

Per anni ai tifosi è stato detto che il caos del precedente regime non si sarebbe ripetuto. Ci era stato promesso un approccio al reclutamento più professionale, strutturato e sostenibile. Quindi dobbiamo chiedere:

Dov’è la pianificazione?

Dov’è la preparazione?

Dov’è l’assunzione di responsabilità quando il piano fallisce?

I tifosi dell’Everton hanno mostrato una pazienza e una lealtà straordinarie attraverso alcuni dei periodi più bui della storia di questo club. Hanno sostenuto la squadra, riempito lo stadio e continuato a credere nella direzione che veniva loro prospettata. Quella pazienza non deve essere scambiata per accettazione passiva. Il Fans Forum ritiene che i tifosi meritino una spiegazione chiara su cosa sia andato storto durante questa sessione di mercato, sul perché gli obiettivi chiave non siano stati centrati e su quali misure saranno messe in atto per garantire che questi fallimenti non si ripetano. Questo club ha passato troppo tempo a reagire ai problemi invece di anticiparli. Questo deve cambiare. L’Everton Football Club dovrebbe fissare lo standard, non annaspare per arrivarci. Il nostro motto è Nil Satis Nisi Optimum — niente se non il meglio è abbastanza buono. Quelle parole dovrebbero valere non solo per i giocatori che rappresentano l’Everton in campo, ma a tutti i livelli del club. I tifosi dell’Everton meritano di meglio. E dopo tutto quello che hanno sopportato, hanno il diritto di pretendere di meglio."