"Le competizioni sono tre e la difficoltà aumentare con la Champions League perché ti toglie energie. Per l’ala intendiamo anche un giocatore che può fare un doppio ruolo, siamo leggermente corti, ma siamo convinti che con un buon lavoro potremo individuare qualche altro profilo a gennaio. Un giocatore probabilmente manca". Testo e musica del ds Tony D'Amico, ieri, nella conferenza stampa di chiusura del mercato. Ma è davvero tutto rimandato a gennaio per colmare le lacune della rosa a disposizione di Gasperini? Forse no. Perché in un mercato senza fine che si rispetti c'è da battere anche la strada degli svincolati. "Valutiamo quello che c’è, ma affronteremo il tutto un po’ più avanti", aveva affermato ieri il direttore sportivo giallorosso. In casa Roma i ruoli più attenzionati sono due, quelli rimasti vacanti alla chiusura del mercato: l'esterno a tutta fascia e l'ala sinistra. E tra gli svincolati, come riporta Il Tempo, ci sono due profili che potrebbero fare al caso della Roma. Vale a dire Guerreiro, rimasto svincolato dopo 10 anni tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, e Diatta, reduce da 5 anni al Monaco. Il primo (32 anni) è un duttile esterno di piede sinistro che però non ha la strappo tra le sue caratteristiche principali, il secondo (29) può giocare su tutta la corsia destra, da terzino ad ala, e fa della velocità uno dei suoi punti di forza. Chissà che la Roma non possa decidere di arricchire così il proprio organico.