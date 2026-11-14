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Roma in pole per Endrick, Gittens può lasciare il Chelsea. Attesa Kvernadze

Gasperini aspetta rinforzi per completare la rosa e a gennaio la Roma potrebbe tornare alla carica per Jamie Bynoe-Gittens. L'esterno inglese è in rotta con il Chelsea, che potrebbe aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto. La concorrenza non manca, ma i giallorossi seguono con attenzione la situazione. Resta calda soprattutto la pista Endrick: il club capitolino è attualmente in vantaggio sulle altre pretendenti europee. Più fredda, invece, l'ipotesi Balde, che non rappresenta una priorità. Anche Ronaldinho intanto ha promosso il giovane talento brasiliano del Real Madrid: "Sarebbe da Serie A, certo. È un ragazzo che può giocare in tutte le parti del mondo". Intanto il Frosinone lavora al rinnovo di Kvernadze per rimuovere la clausola rescissoria. Sul fronte difensivo, Benatia ha svelato che il Leverkusen aveva offerto 30 milioni per Balerdi, ma il giocatore aveva rifiutato il trasferimento.

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