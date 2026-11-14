Leonardo Balerdi avrebbe potuto anche non vestire la maglia della Roma. Stando a quanto raccontato dall'ex difensore giallorosso Mehdi Benatia, ex ds del Marsiglia, il futuro del centrale argentino sarebbe potuto essere in Germania. In un'intervista concessa a Canal+, infatti, Benatia ha svelato un retroscena di mercato con protagonista proprio Balerdi all'inizio dell'estate: "McCourt (proprietario dell'OM, ndr) si è reso conto che non eravamo al corrente di nulla. Non ci ha mai detto che non potevamo fare acquisti. Ha detto che era al nostro fianco, che continua a investire e che bisognava entrare in Champions League per questo secondo anno consecutivo. Che serviva prevedere una cessione entro il 30 giugno, tra virgolette Leonardo Balerdi. E mi chiede quanto può costare. Gli dico che se facciamo la Champions League e va alla grande, per un difensore della sua caratura possiamo prendere tra 30 e 35. In estate, poi, ho portato un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus dal Leverkusen. Leo non ci è voluto andare", ha rivelato l'ex ds. "Ha detto 'no, no, io ho il Mondiale, la Germania non mi piace'. Si rompe il polpaccio, niente Coppa del Mondo", ha svelato Benatia. Da lì l'inserimento della Roma, che ha poi portato Balerdi nella Capitale per 1 milione di euro con un diritto di riscatto a 15 milioni che può diventare obbligo in caso di qualificazione in Europa legata a un certo numero di presenze per una cifra tra gli 11 e 14 milioni.