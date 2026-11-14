Ronaldinho è pronto a tornare in campo. Questa mattina la leggenda brasiliana ha svolto l'allenamento di rifinitura con il "suo" Ravenna in vista dell'esordio previsto domani pomeriggio nel derby contro il Forlì in Serie C. Accolto tra la stupore e il clamore della piazza giallorossa, Ronaldinho in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Endrick. L'attaccante verdeoro sta trovando davvero poco spazio al Real Madrid e, in vista del mercato di gennaio, è stato accostato anche ad alcune squadre di Serie A. L'Inter, il Milan ma soprattutto la Roma. La società capitolina aveva corteggiato il talentino brasiliano già in estate e ora un suo trasferimento a metà stagione appare sempre più vicino in virtù del poco impiego alla corte di Mou. Interrogato sulle qualità di Endrick e sul suo possibile approdo in Italia, Ronaldinho si è espresso così: "Sarebbe da Serie A, certo. È un ragazzo che può giocare in tutte le parti del mondo: ha fatto tanti campionati e bene, in Francia, Brasile e Spagna, è molto giovane e può giocare facendo bene sì...".