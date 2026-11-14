Tony D'Amico è stato ospite della Luiss di via Parenzo per una lezione di Diritto dello Sport, con un focus particolare su management, innovazione e futuro del calcio. A rendere nota la presenza del direttore sportivo della Roma è stato l'avvocato e allenatore Guglielmo Stendardo, ex difensore ed ex tecnico, oggi docente dell’ateneo. Questo il suo commento diffuso su un post Instagram: “Il coraggio di fare, di rischiare, mi ha portato a svolgere il ruolo di direttore sportivo: scouting, risultato economico e sportivo sono i tre pilastri di una società sportiva. Ho avuto la possibilità di avere opportunità importanti rimanendo sempre fedele ai miei principi. Preferisco lavorare in silenzio e dietro le quinte”. Riprendendo evidentemente le parole del ds giallorosso.