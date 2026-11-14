Gennaio si avvicina e, contestualmente, aumentano i rumors di calciomercato con protagonista la Roma. Sono diversi i nomi accostati alla squadra di Gasperini per la sessione invernale di mercato. La priorità del ds D'Amico sarà portare nella Capitale un giocatore offensivo, con Endrick primo profilo in lista. Ma non solo, perché al club giallorosso è stato accostato anche il laterale spagnolo Balde, in uscita dal Barcellona. A fare il punto è stato l'esperto Matteo Moretto ai microfoni di Marca: "Balde è stato accostato alla Roma, la verità è che so che la Roma ha altre priorità in questo momento. E' certo che Balde possa lasciare il Barcellona, il giocatore ha chiaro che non ha un posto fisso in squadra e non sta trovando spazio quindi sta pensando di andare via. Ma la Roma ora ha altre priorità e tra queste c'è Endrick del Real Madrid. La Roma preferisce accogliere un attaccante più che un laterale, quindi la pista Balde-Roma è abbastanza fredda. Endrick ancora non ha deciso al 100% se andare via o meno, sappiamo che Mourinho ha detto che dovrebbe rimanere ma dipenderà tanto da ciò che vorrà il Real Madrid e soprattutto lo stesso Endrick. Se Endrick dice di voler essere ceduto per giocare di più e crescere, andrà via secondo me. E la Roma in questo momento è la squadra più avanti in Europa, anche se ci sono pure Milan e club di Premier".