Gian Piero Gasperini ha di nuovo ordinato il rompete le righe, con il gruppo giallorosso che si ritroverà a Trigoria martedì prossimo per iniziare a preparare la trasferta di Parma. Ma non si chiudono i telefoni, anzi. Perché poi c'è da lavorare per il futuro, per rinforzare in modo adeguato la Roma. E per portare a casa finalmente quel famoso trequartista sinistro di piede destro che l'allenatore giallorosso chiede oramai da un anno e mezzo, da quando è sbarcato nella Capitale. Il mirino giallorosso? Su tanti giocatori, anche perché Tony D’Amico stavolta vuole davvero accontentare Gasp e allora non vuole brutte sorprese. Meglio lavorare su più tavoli. E uno di questi riporta proprio a Londra, sponda Chelsea, dove la Roma nel finale della sessione estiva aveva trattato a lungo Jamie Gittens, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Trattativa che può riprendere da un momento all’altro, anche perché l’ala dei Blues è profondamente scontento di come sta andando la sua stagione. Il Chelsea lo aveva messo sul piatto della bilancia (in prestito) nel finale della sessione estiva, insieme ad un cospicuo assegno da quasi 60 milioni di euro per poter arrivare a Manu Koné. I Friedkin hanno vacillato, erano quasi pronti ad accettare. Ma Gittens aveva trovato il gradimento un po’ di tutti a Trigoria, avendo anche quelle caratteristiche che piacciono a Gasperini: strappo, uno contro uno, dinamismo e freschezza atletica, oltre che grande qualità. E ora la Roma è tornata a pensarci, anche in modo importante. Anche perché a gennaio, molto probabilmente, sarà possibile fare solo un’operazione in prestito, magari con diritto/obbligo di riscatto. E il Chelsea sembra poter aprire alla formula in questione, anche se dalle parti di Stamford Bridge continuano a credere molto nel giocatore e non vorrebbero rischiare di perderlo.