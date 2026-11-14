È Giorgi Kvernadze la sorpresa del campionato di Serie A, che sta facendo grandi cose anche a livello realizzativo attirando già gli interessi delle big italiane. Come la Roma, che lo sta osservando per i prossimi mesi. La clausola rescissoria da 4 milioni è succulenta, ma verosimilmente non durerà ancora a lungo e il Frosinone ha intenzione di eliminarla prima che si attivi, ovvero la prossima estate (non già a gennaio). In questo senso infatti il club ciociaro è abbastanza tranquillo, nonostante il clamore su questa cifra irrisoria rispetto a quello che sta dimostrando il calciatore georgiano. E sta già pensando al rinnovo, come fatto già per altri nomi importanti della rosa. Lo stesso ds Renzo Castagnini a 'tuttomercatoweb.com' ne ha parlato: "Con Kvernadze ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiducioso che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top. Se mi chiedete un paragone, anche se è importante, lo faccio con Kvaratskhelia". Il piano del Frosinone è bene o male sempre lo stesso, prolungare il contratto di Kvernadze adeguando l'ingaggio (si parla di cifre quintuplicate), eliminando o comunque ritoccando in maniera importante verso l'alto la clausola rescissoria. Insomma, le dinamiche anche per la Roma in ottica mercato per il classe 2003 sono destinate a cambiare.