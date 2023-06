El Shaarawy, rinnovo vicino. Occhi su Dominguez. Roma e Lazio puntano Berardi

Continua il lavoro di Tiago Pinto che in questi giorni è impegnato sul fronte delle cessioni e gli esterni sono tutti in bilico. A destra c'è Karsdorp, di cui si attendono nuovi acquirenti anche se potrebbe non essere semplice. Discorso diverso per Celik, che dopo l'investimento dello scorso anno dovrebbe restare nella Capitale . Dall'altra parte, né Spinazzola né Zalewski hanno la certezza di proseguire con la Roma. I giallorossi entro il 30 giugno devono effettuare 28 milioni di plusvalenze. E se un terzo di queste dovrebbero arrivare dalle cessioni di Missori e Volpato al Sassuolo, sul tavolo dei conti ballano ancora una ventina di milioni. Il Celta continua a lavorare per Perez. I giallorossi partono da una richiesta iniziale di 8, ma come in tutte le trattative gli spagnoli sperano di trovare un accordo esattamente nel mezzo, con una nuova proposta vicina ai 6 milioni e mezzo. Buone notizie arrivano dal rinnovo di El Shaarawy, che può dirsi a un passo. Il Faraone è disponibile al taglio dello stipendio e quindi un possibile triennale è in arrivo.