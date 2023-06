Pinto, una corsa contro il tempo: servono 28 milioni

È stato il reparto più affidabile. Ed è quello che rischia di cambiare di più. Tra mercato, esigenze tec niche e finanziarie, la difesa della Roma si rifa il look , ripartendo però da numeri top. Come riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, questo è un ottimo punto di partenza per accogliere il nuovo arrivato Ndicka e per salutare con un sorriso il rinnovo di Smalling sino al 2025 (3,5 milioni a stagione) e si avvicina anche quello di El Shaarawy. Si è molto parlato di una Roma con Dybala e senza Dybala ma ce n'è stata anche una senza Smalling e con Smalling.

Con Mancini e Ndicka a formare il nuovo trio, nel gioco delle coppie vo luto da José in teoria non dovrebbe più muoversi nulla. Ibañez, Kumbulla e LIorente (vicino il ritorno in prestito dal Leeds) sarebbero gli elementi per completare il pacchetto. Il problema è che la Roma entro il 30 giugno deve effettuare 28 milioni di plusvalenze. E se un terzo di que ste dovrebbero arrivare dalle cessioni di Missori e Volpato al Sassuolo, sul tavolo dei conti ballano ancora una ventina di milioni. Kluivert è un ,altro, che insieme a Vina, è destinato a giocare in Premier (Bournemouth) regalando un altro terzo di quarito serve. Nel frattempo si lavora per Scamacca (West Ham dice no al prestito secco).