Scatta l’asta per Frattesi, Inter in pole ma le due romane sono alla finestra

Tutti in fila per Davide Frattesi davanti all'ufficio dell'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali: Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma e la Premier. Ma in Inghilterra il centrocampista non vuole proprio andare. Come riportato da Alberto Mauro Salvatore Riggio su Il Messaggero, il costo è di 35-40 milioni di euro. Sembrano essere in vantaggio i nerazzurri, che hanno il gradimento del giocatore, ma prima di affondare il colpo devono cedere almeno un big. Frattesi, Barella e Acerbi: non sono i soli giocatori alla corte del ct Roberto Mancini ad avere mercato. Tra i portieri, Vicario place a Inter e Milan in caso di addio di Onana e Maignan. Tra i difensori, invece, c'è Spinazzola, in scadenza di contratto nel 2024. La Roma può cederlo già in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero nella prossima stagione. In attacco Scamacca è vicino alla Roma, ma è stato seguito anche da Inter e Milan.