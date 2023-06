Roma, Candela su Instagram ricorda lo scudetto: “Che giornata il 17 giugno 2001”

Dopo 22 anni è ancora forte l'emozione nel ricordare questa giornata, soprattutto da parte degli ex campioni che hanno lottato per ottenere questo titolo

Il 17 giugno del 2001la Roma vinceva il suo terzo scudetto e per la squadra e i tifosi è un ricordo indimenticabile, una giornata memorabile. Dopo 22 anni, ancora l'emozione è molto forte e lo dimostra il post di Candela su Instagram che ripercorre intensamente quella giornata con un reel pieno di immagini e video del passato oltre che alcune parole di una sua recente intervista. L'ex campione giallorosso, lascia anche un messaggio dedicato a tutti i tifosi: "Che giornata il 17.06.2001. Grazie a tutti. A me piace vivere il presente però non potevo solo per pochi minuti non ricordarmi del 17 giugno. Vi auguro una bellissima giornata a tutti.".