Rosella Sensi ricorda il terzo scudetto:”Grazie papà, ci hai regalato un sogno”

Il 17 giugno è una data molto importante per i tifosi della Roma. Nel 2001 infatti la squadra diventava Campione d'Italia conquistando il terzo scudetto. In quegli anni la proprietà era nelle mani di Franco Sensi, seguito poi dalla figlia Rosella dopo la scomparsa del padre avvenuta nel 2008. La ex presidente della Roma decide di dedicargli un toccante messaggio sui social in onore di questa giornata piena di ricordi:"Grazie papà perchè hai regalato un sogno a una cittá. Grazie papà per i ricordi che ci hai lasciato e che sono ancora vividi dentro di noi. Mille volte grazie per quello Scudetto rimasto nella storia, arrivato dopo sacrifici che hai scelto di fare per regalare gioia ai tifosi della Roma."