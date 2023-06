Scamacca, rinvio per la formula. El Shaarawy, il rinnovo è ad un passo

Tiago Pinto è tornato da Londra con una valigia piena di idee, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. La prima è il via libera al rinnovo di El Shaarawy, che può dirsi a un passo. Il Faraone è disponibile al taglio dello stipendio e quindi un possibile triennale è in arrivo. Sempre per l’attacco, se la strada per Scamacca alla Roma in prestito per ora è in salita, l’incontro con gli agenti della punta, della prestigiosa Stellar, è stato anche un’occasione per sentirsi proporre una serie di giocatori su cui il club rifletterà. Per l’attacco, comunque, non è un mistero che a Mou piace Morata. Al netto del pressing che gli fa Dybala – grande amico dello spagnolo – l’affare può quadrare solo col prestito e con parte dell’ingaggio pagato. Un colpo da ultimi giorni di mercato. Restando sulle punte, si tratta per cedere i rientranti Kluivert (Bournemouth) e Perez (Celta e Getafe).