Esterni tutti in bilico. Llorente verso il rientro

La situazione degli esterni di fascia in casa Roma nei primi giorni di mercato è rimasta molto lontana dai riflettori, ma il reparto dei laterali per rendimento è stato tra i peggiori della squadra. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pes su Il Tempo, Pinto è in attesa di sviluppi, non potendo mettere in vetrina nessun pezzo pregiato tra i «terzini». A destra c'è Karsdorp, di cui si attendono nuovi acquirenti anche se potrebbe non essere semplice. Discorso diverso per Celik, che dopo l'investimento dello scorso anno dovrebbe restare nella Capitale . Dall'altra parte, né Spinazzola né Zalewski hanno la certezza di proseguire con la Roma, ma la probabilità che questo accada è ad oggi abbastanza alta. Il numero 37 ha il contratto in scadenza tra dodici mesi, ma alle viste nessun incontro per discutere il rinnovo che non rappresenta una priorità per il club. Non è ufficialmente in vendita, ma per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni la Roma non opporrebbe alcuna resistenza ad una sua partenza. Sarebbe una piccola plusvalenza e soprattutto uno sgravo sul monte ingaggi non indifferente. Non è sul mercato neanche Zalewski, che dopo una stagione non brillantissima non ha ancora attirato offerte concrete da parte di club europei. Pinto non intende aprire conversazioni con nessuno per meno di 20 milioni di euro, cifra importante ma legittima per un classe 2002 con esperienza europea e nazionale polacco. Pinto vuole completare il reparto difensivo con Diego Lorente. Lo spagnolo ha colpito in positivo tutti nei suoi sei mesi in gialloroso e i dialoghi con il Leeds per un ritorno a titolo definitivo sono a buon punto.