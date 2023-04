El Shaarawy, avviati i primi contatti per il rinnovo. Perotti: “La Roma mi manca”

Pasqua felice per i giallorossi dopo la bella vittoria contro il Torino. La Roma vola al terzo posto e ora può pensare alla sfida di giovedì col Feyenoord. La corsa per la Champions League è ancora lunga e c'è sempre l'incognita della penalizzazione della Juventus che farebbe scendere tutti di un gradino. Mourinho ha parlato proprio di questo nel post gara lanciando una stoccata ai bianconeri: "Siamo sicuri che la Juventus non ha 59 punti? Siamo in Italia...". La sensazione è che, se la Roma arriverà in Champions, il matrimonio di Dybala con il mondo giallorosso continuerà, così come la corsa a infrangere record su record. Anche Nicolò Zaniolo ha esultato per la vittoria della Roma, ieri ha commentato il post di Abraham con un cuore. Tammy è uno dei pochissimi ad aver tenuta un legame con il numero 22, che qualche giorno fa si era detto deluso da tutti i compagni per il trattamento ricevuto. Uno dei migliori della sfida di ieri è stato El Shaarawy. L’attaccante vuole restare in giallorosso e per farlo è disposto a un taglio all’ingaggio, che adesso supera i quattro milioni a stagione, eredità del faraonico contratto da quindici milioni che si portava dal trasferimento in Cina.