Perotti, mal d’amore: “Roma, mi manchi da morire. Senza calcio non sono felice”

Negli ultimi anni di giocatori alla Roma ne sono passati tanti, per qualcuno anche troppi. Ma tutti quelli che sono andati via porteranno sempre con sé un legame fortissimo con la maglia e i colori giallorossi. Nessuno escluso. E Diego Perotti di sicuro è uno di questi, anzi. Il 'Monito' non ha mai perso occasione per ribadire il suo amore incondizionato per la Roma e per la città, dove ha casa e affetti. In queste ore l'argentino ha avuto una botta di nostalgia e sui social si è lasciato andare a una dichiarazione in piena regola tra le stories, con una serie di scatti con la maglia giallorossa. "Mi manchi da morire. Senza te non c'è felicità", scrive un Perotti che sembra quasi 'inconsolabile'. Una dedica alla Roma e ovviamente al calcio, al pallone, visto che in questo momento è svincolato dopo la fine del contratto con la Salernitana nell'estate 2022. L'argentino ha lasciato un ottimo ricordo a Trigoria, sia a livello tecnico che umano. I tifosi lo ricordano con piacere, per le giocate ma anche per questo legame evidente e ovviamente quel gol all'Olimpico contro il Genoa nel finale, nel giorno dell'addio di Totti, che è valso la Champions League. A Roma 138 presenze e 31 gol, oltre a tanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Lo stesso è stato dopo il suo addio alla capitale, al Fenerbahce ha giocato pochissimo sempre a causa dei problemi fisici. Poi il ritorno in Serie A, alla Salernitana, ma non è arrivato il rinnovo e ora Perotti è svincolato. A 34 anni resta in attesa di un'altra possibilità, il calcio gli manca. Ma la Roma forse ancora di più.