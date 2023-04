Roma spietata: è terza. Mou si fa bastare un rigore di Dybala

Maestro assoluto nel cogliere gli attimi fuggenti, José Mourinho non poteva sprecare quest’occasione, scrive Gina Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport. E infatti, vincendo a Torino e sfruttando i pareggi precedenti delle due milanesi, la Roma adesso è terza da sola. La corsa per la Champions League è ancora lunga e c'è sempre l'incognita della penalizzazione della Juventus che farebbe scendere tutti di un gradino. Ma la squadra giallorossa ieri ha ottenuto un successo importante mostrando ancora una volta le sua praticità. Un tiro nello specchio della porta, dal dischetto: un gol, tre punti e una prova di solidità particolarmente confortante visto che giovedì è in programma l'andata dei quarti di Europe League a Rotterdam contro gli olandesi del Feyenoord. La Roma non ha fatto nulla più del Toro, fuorché il gol: particolare non secondario in una partita dominata dalle rispettive difese.