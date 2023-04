Dybala dedica il gol decisivo alla mamma

A pensarci bene, Paulo Dybala è arrivato alla Roma per non far soffrire di nostalgia, come riporta La Gazzetta dello Sport. Negli ultimi venti anni solo un giocatore della Roma aveva fatto come lui, almeno 10 gol e 5 assist, al primo anno: Mohamed Salah. Grazie alla Joya i giorni da Champions si riavvicinano, proprio in una partita che – da ex juventino – ha sentito come un derby. Adesso le reti segnate sono arrivate a 15 e sarebbe sbagliato sottovalutare i centri dal dischetto. Se il penalty non fosse sufficiente, basterebbe ricordare che dal suo primo rigore nel 2014, tra i giocatori che ne hanno calciato almeno 15 in Serie A, nessuno ha una percentuale realizzativa come la sua: 88% (22 su 25). Questa soddisfazione è più che sufficiente per dedicare il gol a mamma Alicia nel giorno del suo compleanno. Un rapporto straordinario il loro, come quello col suo manager Antun, ieri presente in tribuna allo stadio e che presto dovrà sedersi al tavolo con il club giallorosso per discutere del futuro. La sensazione è che, se la Roma arriverà in Champions, il matrimonio con il mondo giallorosso continuerà, così come la corsa a infrangere record su record. Il bello di Dybala, in fondo, sta proprio lì.