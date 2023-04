Lo Special gode e stuzzica: “Siamo in Italia e magari alla Juve ridaranno i punti…”

Se lo volete vedere sorridente, regalategli tre punti, il terzo posto in classifica, una vittoria di misura e senza subire reti. Ecco, se il poker è servito, vedrete Mourinho contento come un bambino che si appresta a scartare il suo uovo di Pasqua. La sorpresa è arrivata grazie ad un rigore di Dybala ma soprattutto ad una prestazione di squadra che apprezza quando gli suggeriscono il termine umile. I successi di misura gli piacciono da morire. Vincere ancora di più: "Cosa mi è piaciuto? I punti, semplice. Ripeto l’obiettivo è vincere. Tutti noi vogliamo farlo tutto quello che viene dopo è bugia". Ancora una volta una grande prova di Smalling. Ma quando si prova ad accomunare le due situazioni contrattuali, José va via in dribbling:"No, Chris è Chris ed io sono io. Io ho un anno in più di contratto, Smalling no". È così contento - racconta Stefano Carina su 'Il Messaggero' - che nemmeno la possibilità che il terzo posto attuale sia provvisorio (in vista del reclamo della Juve) gli fa perdere completamente il sorriso:"Dite che non ci possiamo nascondere per la Champions? Siamo sicuri che la Juventus non ha 59 punti? Siamo in Italia...". Un macigno.