Abraham esulta sui social per la vittoria di Torino. E Zaniolo gli manda un cuore

Tammy Abraham è entrato di nuovo a partita in corso, neanche il tempo di guadagnarsi il voto in pagella anche se spreca una buonissima occasione per il 2-0, ma la vittoria senza dubbio dà serenità anche a lui. Sui social nel postpartita ha esultato per i tre punti e augurato buona Pasqua a tutti. L'inglese attraversa un momento così così, ma ha dalla sua parte Mourinho e tutti i compagni, che lo stimano molto. Anche chi è andato via. Il riferimento è a Nicolò Zaniolo, che ieri ha commentato proprio il post di Abraham con un cuore. Tammy è uno dei pochissimi ad aver tenuta un legame con il numero 22, che qualche giorno fa si era detto deluso da tutti i compagni per il trattamento ricevuto. Evidentemente non da Abraham, che tra l'altro era stato uno dei due, insieme a Volpato, a salutare tra i commenti Zaniolo. Il legame tra i due è rimasto, non a caso il cuore di Nicolò era più per l'amico che per la vittoria della Roma.