El Shaarawy, a Torino i primi contatti tra l’agente e Pinto per il rinnovo

Stephan El Shaarawy ha sempre dimostrato uno spirito di sacrificio e un senso di appartenenza che è quello richiesto da qualsiasi allenatore, ancor più se si tratta di José Mourinho, come riporta gazzetta.it. Il Faraone, a 30 anni, ha trovato in maglia giallorossa quelle motivazioni che gli consentono non solo di essere il dodicesimo uomo in mille situazioni, ma soprattutto di poter ricoprire ruoli diversissimi fra loro. Per lo Special One ha fatto il terzino a tutta fascia come l’attaccante puro, sempre senza far perdere di qualità alle proprie prestazioni. L’attaccante vuole restare in giallorosso e per farlo è disposto a un taglio all’ingaggio, che adesso supera i quattro milioni a stagione, eredità del faraonico contratto da quindici milioni che si portava dal trasferimento in Cina. E così venerdì sera, a Torino, suo fratello Manuel si è incontrato informalmente col general manager Tiago Pinto per cominciare a parlare. La sensazione è che il matrimonio possa continuare