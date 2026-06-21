Neil El Aynaoui, in campo o fuori, trova sempre il modo di far parlare di sé e di dimostrare il suo affetto sincero per i colori giallorossi. Il centrocampista del Marocco, protagonista indiscusso di queste prime due giornate del Mondiale americano e lottatore al fianco di Bouaddi nel centrocampo nordafricano, già dopo l'esordio contro il Brasile aveva rassicurato tutti sulla sua permanenza alla Roma. Dopo la sfida contro la Scozia, poi, Neil si è presentato in zona posta con lo zaino del club giallorosso sulle spalle, con il logo ben in evidenza. A differenza di tanti compagni e avversari, più 'istituzionali' con le divise della Nazionale o veri e propri 'modelli' con marche costosissime addosso. Ma già prima dell'inizio della rassegna iridata El Aynaoui aveva dimostrato il suo legame con i colori romanisti e la sua umiltà, presentandosi al ritiro di Rabat solo con un tablet e una grande busta della Roma.

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