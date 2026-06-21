Ibiza giallorossa: Mancini e Pellegrini fanno impazzire di gioia il pizzaiolo romanista

Tra le rivelazioni di queste prime partite del Mondiale c'è sicuramente Ayyoub Bouaddi, mediano classe 2007 del Lille. Talento, personalità e doti difensive che la Roma osserva già da qualche mese in caso di addio di Manu Koné. Ma le sue qualità sono state notate da altri club europei, soprattutto nella prestazione da MVP contro il Brasile, ed è per questo che per il marocchino c'è già la fila: come riporta il quotidiano spagnolo AS, anche il Real Madrid ha bussato alla porta del Lille per chiedere informazioni e sta pensando di portarlo al Bernabeu sotto la guida di Josè Mourinho.

Per Gasperini, che lo ha osservato da vicino nella sfida di Europa League contro il Lille all'Olimpico, si tratterebbe del sostituto perfetto di Koné. I giallorossi avevano già contattato il club francese prima della fine del campionato: la valutazione al tempo era di 60 milioni di euro, cifra che potrebbe anche aumentare nelle prossime settimane. Sul talento marocchino ci sono anche altri top club come l'Arsenal e il PSG, pronti a darsi battaglia sul mercato. La pista, al momento, è complicatissima.