È tempo di ritiro delle nazionali in vista del Mondiale che inizierà il prossimo 11 giugno. E tra i giallorossi impegnati c'è anche Neil El Aynaoui: il centrocampista rappresenterà il Marocco e nel pomeriggio è arrivato al centro sportivo Mohamed VI di Rabat. Niente di strano, se non fosse per un dettaglio che ha già scatenato i social giallorossi: nei video pubblicati dalla nazionale marocchina si vede Neil arrivare - al contrario dei suoi compagni con diverse valigie - solo con un tablet e una grande busta della Roma. "È già romanista fracico", sottolinea qualcuno nei commenti sotto la foto. Di certo, come ha dichiarato lui stesso, si trova bene a Roma ed è pronto a dimostrare il suo valore nel corso del Mondiale prima di tornare a Trigoria agli ordini di Gasperini.