Non solo la questione cessioni, il nodo Settlement Agreement da sciogliere entro il 30 giugno e i rinnovi ormai in dirittura d'arrivo. Oltre alla priorità Greenwood, infatti, la Roma è chiamata a rinforzare anche altri reparti e una zona dove Gasperini si aspetta sicuramente rinforzi sono le corsie. Secondo Il Giorno il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Raoul Bellanova, di fatto inutilizzato nella seconda parte di stagione da Palladino. Il laterale ex Torino sarebbe in uscita dall'Atalanta, con il ds neroazzurro Giuntoli che vorrebbe riportare in Italia Savona (ora al Nottingham Forest e accostato anche alla Roma nei giorni scorsi, lo ha già avuto alla Juventus).

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Sicuramente il neo-ds giallorosso D'Amico ha un canale preferenziale con il classe 2000, con cui ha condiviso l'esperienza a Bergamo fino a poche settimane fa, anche se tra le due società i rapporti non sono proprio idilliaci. Inoltre, Bellanova è già stato allenato da Gasperini e due anni fa con il tecnico di Grugliasco ha disputato la sua miglior stagione in neroazzurro (43 presenze con 1 gol e 10 assist complessivi nella stagione 2024-25). L'Atalanta, intanto, ha già fissato il prezzo per il 26enne laterale milanese: serviranno 25 milioni per strapparlo alla Dea, con il ragazzo che ha mercato in Premier ed è seguito anche dal Fulham.