Dzeko verso l’Inter: “Vedremo cosa succederà”, Abraham in pole per sostituirlo

Le parole dell'attaccante bosniaco ai cronisti: ""L’addio alla Roma? Prima torno a casa dai miei bambini, step by step"

Sbarcato Lukaku nella capitale inglese, arriva l’effetto domino che porterà Dzeko all'Inter. Il bosniaco è tornato questa sera a Roma dopo il viaggio a Dubrovnik, dove ha passato due giorni di svago con la moglie Amra. Stavolta il numero 9 è davvero ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter. La fumata bianca non c’è ancora, così a domanda precisa dei cronisti Edin non si è sbilanciato: "L’addio alla Roma? Torno a casa dai miei bambini, poi vedremo cosa succederà. Step by step”. Per sbloccare definitivamente l’affare, però, la Roma deve trovare il sostituto. E lo avrebbe individuato proprio a Londra, sempre sponda Chelsea. Il primo nome della lista di Pinto è infatti quello di Tammy Abraham per il quale ci sono contatti continui con la dirigenza dei Blues. L’apertura del club inglese per un prestito biennale a 5 milioni con riscatto è arrivata quasi subito nonostante la cifra per l’eventuale obbligo sarebbe di almeno 35 milioni. Al momento, però, Abraham vorrebbe restare a Londra, sponda Arsenal. Sullo sfondo resistono la candidatura di Azmoun e Isak mentre sono in netto calo quelle di Belotti e Icardi. Il Gallo vorrebbe lasciare Torino ma Cairo non è d'accordo: infatti, il patron granata starebbe facendo di tutto per convincere il suo capitano a rimanere. Se non riuscisse nel suo intento, secondo calciomercato.com, sarebbe disposta a lasciarlo andare per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.