Roma al lavoro per il rinnovo di Pellegrini: incontro a Trigoria con l’agente

Tiago Pinto ha ricevuto Giampiero Pocetta, procuratore del capitano e dei giovani Ciervo e Zalewski

La Roma mette le basi per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Con il ritorno dal Portogallo, Tiago Pinto ha cominciato la serie di incontri con gli agenti dei giocatori. Oggi, riporta Sky Sport, è stato il turno di Giampiero Pocetta, procuratore del capitano romanista. La fumata bianca per il rinnovo non c'è ancora, ma le parti continuano il dialogo mantenendo dei rapporti cordiali. Il contratto di Pellegrini scadrà a giugno 2022 e la Roma spera di poter annunciare presto un accordo. Pocetta segue anche gli interessi dei giovani Zalewski e Ciervo, entrambi in attesa di capire in che direzione andrà la loro stagione.