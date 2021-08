Trigoria, Mou concede un giorno di riposo: al lavoro Vina, Shomurodv e Cristante

Oltre a Spinazzola e Villar, alle prese con la riabilitazione, al Fulvio Bernardini hanno lavorato anche i nuovi arrivati

Dopo il ritiro in Portogallo, Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Ma alcuni giocatori si sono recati comunque a Trigoria per continuare la preparazione individuale: oltre a Spinazzola e Villar, alle prese con la riabilitazione, al Fulvio Bernardini hanno lavorato anche i nuovi arrivati Vina, Shomurodov e Cristante, tornato a disposizione dopo la vittoria dell'Europeo. Il prossimo test per i giallorossi sarà il 14 agosto allo Stadio Olimpico contro il Raja Casablanca, prima del debutto stagionale in Conference League il 19.