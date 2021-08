Torino, Cairo avvisa le pretendenti: Belotti costa 30 milioni

Il patron granata sta facendo di tutto per trattenere il suo numero 9, che dal canto suo spinge per essere ceduto

Dzeko è pronto a partire e la Roma è già a caccia di un sostituto. Oltre ai tanti nomi d'oltreoceano, da Abraham a Isak, i giallorossi continuano a monitorare la pista che li potrebbe portare ad Andrea Belotti. Il Gallo vorrebbe lasciare Torino ma Cairo non è d'accordo: infatti, il patron granata starebbe facendo di tutto per convincere il suo capitano a rimanere. Se non riuscisse nel suo intento, secondo calciomercato.com, la dirigenza piemontese sarebbe disposta a lasciarlo andare per una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Roma e Inter, che da tempo sono sulle tracce del numero 9, sono state avvertite: non ci saranno sconti.